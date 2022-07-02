التعليم: التقديم لخريجى التربية العام والأداب سيكون بمسابقة الـ150ألف معلم

كتب: محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن التخصصات والمؤهلات المطلوبة فى التقديم بمسابقة 30 ألف معلم الذى يبدأ التقدم بها 2 يوليو المقبل هى أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة أو قسمي رياض الأطفال / طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعيةٍ أو حاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى، للمتقدمين للعمل برياض الأطفال، وأن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية (تعليم أساسي / إبتدائي / معلم فصل).

وأضافت الوزارة، أما المراحل الأخرى التى يحق لكليات التربية العام والأداب والدراسات الحاصلين خريجيها على مؤهل تربوى التقديم لها التى ستكون الأعوام المقبلة، مضيفة أن المسابقة تستهدف تعيين 150 ألف على مدارس 5 سنوات.

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء التقديم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، بدءًا من 2 وحتى 24 يوليو الجاري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي يدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة، والتي ستكون حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل المسابقة.

أكد الدكتور طارق شوقى إن المسابقة تأتي تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيين 150 ألف معلم لدعم هذا القطاع الحيوي للدولة الذي يخدم استراتيجية مصر 2030، وتحسين جودة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحتاج إلى معلمين ذوي فكر مختلف ويتمتعون بقدرات مهنية ومهارية تتناسب مع قطار التطوير.

وعن الإجراءات التحضيرية للمسابقة، ذكر الوزير أن الرئيس وجه بدراسة الاحتياجات من المعلمين، ثم قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة تخطيط الموارد البشرية في ضوء البيانات التي أرسلتها الوزارة له، وتم التنسيق بين وزارات التربية والتعليم والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ من أجل أخذ التكلفة المالية بعين الاعتبار في مشروع الموازنة العامة للدولة، والعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء؛ للإعلان عن التعاقد مع عدد 30 ألف مدرس مساعد سنويًا لمدة 5 سنوات؛ لتلبية لاحتياجات تطوير قطاع التعليم.