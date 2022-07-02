الأقصر تستضيف فعاليات بطولة الجمهورية للتايكوندو للبراعم بوسط وجنوب الصعيد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، فعاليات بطولة الجمهورية للتايكوندو للبراعم "قطاع وسط وجنوب الصعيد"، والمقامة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأقيمت الفعاليات بنادي المدينة المنورة بالأقصر، وذلك بمشاركة محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، البحر الأحمر، قنا، الأقصر، أسوان، وشارك من محافظة الأقصر، نادي الشبان المسلمين، وأكاديمية المستقبل الدولية بالطود.

كما حضر الفعاليات كلا من المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والمهندس حازم قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة، والنائب محمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ، وأحمد عبد الفتاح مدير عام الضرائب والاستثمار، والدكتور محمد عبد الوهاب وكيل المديرية للرياضة، ومن قيادات محافظة الأقصر العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

كما قاد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى قرى مركز ومدينة أرمنت، وذلك بمواصلة العمل في عدد من مراكز الشباب لخدمة أطفال تلك القرى لضمان حياة كريمة لهم.

وشملت جولة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، تفقد العمل فى مركز شباب الرياينة ومركز شباب المحاميد بحري ومركز شباب الديمقراط بمركز ومدينة أرمنت لمتابعة سير العمل، وما تم إنجازه من أعمال، موضحاً أن مشروع حياة كريمة هو المشروع القومى الأكبر على الإطلاق، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحويل الريف المصرى إلى التحضر والمدنية، وتوفير كافة الخدمات والقطاعات الحيوية، ومن ضمن هذه المشروعات الجانب الخاص بتطوير وإنشاء مراكز الشباب والمنشآت الرياضية الحديثة، حيث تهتم وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر بعمل متابعة مستمرة لما يتم إنجازه من تطوير وإنشاء على أرض الواقع.



الأقصر تستضيف فعاليات بطولة الجمهورية للتايكوندو للبراعم (1)



الأقصر تستضيف فعاليات بطولة الجمهورية للتايكوندو للبراعم (2)



الأقصر تستضيف فعاليات بطولة الجمهورية للتايكوندو للبراعم (3)



الأقصر تستضيف فعاليات بطولة الجمهورية للتايكوندو للبراعم (4)