إيقاف عمل معدية نهرية بالبحيرة لمخالفتها قواعد السلامة والتراخيص

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات والمراكب النيلية والنهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها، مشددا على ضرورة توافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين .

وفى هذا الشأن، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برئاسة اللواء مدحت الزغد بالمرور علي المعديات اليدوية بنطاق المدينة وقرية دمسنا للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات المقررة.

كما أسفر المرور عن غلق وإيقاف أحد المعديات بقرية باغوص وإخطار شرطة البيئة والمسطحات المائية بالمخالفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ووسائل أمن الحريق وعدم وجود ترخيص المعدية أو رخصة سائق بحري.