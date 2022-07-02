إنقاذ حياة طفل بعمر يوم من صعوبة تنفس لوجود فتق خلقى بالحجاب الحاجز بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مستشفى إيزيس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، نجاح الأطباء فى إنقاذ حياة طفل عمره يوم واحد يعاني من صعوبة شديدة في التنفس، وذلك نتيجة وجود فتق خلقي بالحجاب الحاجز الأيسر مع وجود الأمعاء داخل التجويف الأيسر للصدر.

والبداية كانت باستقبال المستشفى طفل حديث الولادة يبلغ من العمر يوم واحد كان يعاني من صعوبة شديدة في التنفس، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية على البطن والصدر، تبين وجود فتق خلقي بالحجاب الحاجز الأيسر مع وجود الأمعاء داخل التجويف الأيسر للصدر ووجود انكماش بالرئة اليسرى.

وتم تجهيز الطفل للدخول فوراً إلى غرفة العمليات وإجراء استكشاف للبطن، وتبين وجود المعدة والأمعاء الرفيعة والغليظة والطحال داخل تجويف الصدر الأيسر، وتم استعادتهم إلى البطن بنجاح وإصلاح الحجاب الحاجز ورتق الفتق كليا بنجاح، وخرج الطفل إلى الحضانة للمتابعة والعلاج ثم إلى المنزل بصحة جيدة، وأشرف على متابعة الطفل بالحضانة الدكتورة رحاب مصطفي أخصائي الأطفال وحديثي الولادة ورئيس قسم الحضانات بمستشفى إيزيس التخصصي.