إصابة فتاة سقطت من الطابق الرابع فى بياض العرب ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيبت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، بكسور واشتباه ارتجاج، إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة الإسكان الاجتماعي ببياض العرب شرق النيل بمحافظة بني سويف، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بسقوط فتاة من الطابق الرابع بمنطقة الإسكان الإجتماعي ببياض العرب شرق النيل، ما تسبب في إصابتها بكسور وإشتباه إرتجاج.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف "خ أ.ف" 16 عامًا، مقيمة الإسكان الإجتماعي ببياض العرب شرق النيل ببني سويف، ومصابة بإشتباه كسر بالقدم اليمنى وإرتجاج وكسر في العمود الفقري.

وتم اجراء الإسعافات الأولية للمصابة بقسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، تحت إِراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة .