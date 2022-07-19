503 مليون برميل زيت ومتكثفات احتياطيـات بتروليـة..أهم المعلومات عن الثروة البترولية

كتبت: مروة الغول

خلال السنوات الثمانى الماضية حقق قطاع البترول طفرة فى معدلات تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، وطرح المزايدات وعقد الاتفاقيات البترولية وأيضا النجاح في جذب شركاء جدد للاستثمار في صناعة البترول المصرية من الشركات العالمية العملاقة ،وفيما يلى نتستعرض أهم المعلومات ..

1- توقيع 108 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز.

2- باستثمارات حدها الأدنى حوالى 22 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 3ر1 مليار دولار.

3- حفر 409 بئراً استكشافياً كحد أدنى.

4- توقيع 112 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالى منح تنمية تقدر بـ 2ر53 مليون دولار.

5- تحقيق 401 اكتشافاً بترولياً جديداً (281 زيت خام، 120 غازاً) بمناطق الصحراوين الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس.

6- أضافت هذه الاكتشافات احتياطيـات بتروليـة قدرهـا حوالى 503 مليون برميل زيت ومتكثفات، وحوالى 9ر39 تريليون قدم3 غاز طبيعى.

7- طرح 10 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز.

8- طرح المزايدات فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراوين الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر.

9- أسفرت (9) مزايدات منها عن ترسية 39 منطقة للبحث عن البترول والغاز وذلك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 2ر2 مليار دولار.

10- منح توقيع 6 ر272 مليون دولار على شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون العالميتين .

11- جارى حالياً تقييم عروض الشركات العالمية للمزايدة الأخيرة.