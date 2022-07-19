وزير الخارجية: نتطلع للتعاون مع ألمانيا لإنجاح تنظيم مؤتمر الأطراف الـ 27

كتب أحمد عرفة

قدم وزير الخارجية سامح شكرى الشكر لألمانيا على الإجراءات الخاصة بالمناخ والنجاح المتكرر في الحوارات المستمرة "ونتطلع للتعاون مع معها للوصول إلى نجاح في تنظيم مؤتمر الأطراف الـ 27، وأن ننجح سويا في هذا ويمكننا النجاح في هذا".

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى من العاصمة الألمانية برلين، أنه علينا أن نعزز العمل الجماعى والإرادة السياسية والمسئولية المشتركة تجاه الأجيال المستقبلية ولنعمل بشكل فعال على الالتزام بمسئولياتنا .

وتابع سامح شكرى: يجب أن نعمل بشكل أكبر مع تطلعاتنا والتعامل مع هذا التحدى الملح بطريقة فعالة والحفاظ على الأهداف التنموية للبشرية بشكل عملى وأن نقدم في نفس الوقت أمال للأجيال المستقبلية بشأن المناخ بأن يكون مستدام لهم .