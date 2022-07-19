وزيرة خارجية بريطانيا تتعهد بزيادة الإنفاق الدفاعى حال انتخابها رئيسة للوزراء

كتبت: نهال أبو السعود

تعهدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في مقابلة مع صحيفة التايمز بأنها ستستغل يومها الأول كرئيسة للوزراء اذا فازت بالمنصب لإلغاء زيادة التأمين الوطني بنسبة 2.5 في المائة الذي تم تفعيله من قبل المستشار ريشي سوناك ، وعكس خطط زيادة ضريبة الشركات والتخلي عن الرسوم الخضراء على فواتير الطاقة.

جاء ذلك رداً على وصفها من قبل المستشار السابق بأنها "اشتراكية" خلال مناظرة القيادة وهو اتهام استمده سوناك من خطط وزيرة الخارجية لخفض أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني من الضرائب.

بعد تجاهل تأكيد سوناك ، قالت تروس للصحيفة: "أنا من المحافظين ذوي الضرائب المنخفضة ، وأعتقد أن الطريقة التي نحقق بها نموًا اقتصاديًا أكبر هي من خلال ضرائب أقل ، وتنظيم أقل ، والاستثمار في المهارات ، وجذب الأعمال إلى هذا البلد. . لا يمكنك فرض ضرائب على طريقك للنمو ".

كما تعهدت تروس بالحصول على إنفاق دفاعي يصل إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد إذا أصبحت رئيسة للوزراء خلفا لبوريس جونسون، وبموجب الخطط الحالية ، من المقرر أن يصل الإنفاق إلى حوالي 2.5 في المائة بحلول عام 2030.

وقالت تروس: "نحن نعيش في عالم يتزايد فيه الخطر حيث مستوى التهديد أعلى مما كان عليه قبل عقد من الزمان ، ونحن بحاجة إلى رادع أقوى لمواجهة تلك التهديدات وضمان قيادة بريطانيا على الساحة العالمية"

وأضافت: "في النهاية هذا يتطلب المزيد من الموارد. أولويتي الأولى هي الحفاظ على أمن هذا البلد ويمكن للناس أن يثقوا بي للقيام بذلك".

وتابعت: "تواجه بريطانيا والعالم الحر لحظة حاسمة. نحن بحاجة إلى رئيس وزراء قادر على القيادة دوليًا ، ويمكنه أيضًا دفع النمو الاقتصادي الذي نحتاجه هنا في الداخل. أنا المرشح الأفضل للقيام بذلك".