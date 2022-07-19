نائب رئيس جامعة أسيوط يشهد استعراض لمشروعات تخرج قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة

فريق المحافظات

شهد الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام علي كلية الفنون الجميلة، انطلاق فاعليات حفل مشاريع تخرج قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة الدفعة الثانية، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وذلك بحضورالدكتور محمد حلمى المرسى وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سحر بطرس وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بجامعات أسيوط والمنيا وجامعة الأزهر.



وفى كلمته، أكد الدكتور المنشاوى حرص الجامعة على إعداد معمارى مبدع ومواكب للتطورات وخلفية علمية وفنية متميزة وقادرة على المنافسة المحلية والإقليمية والدولية، موضحا أن مشروعات التخرج لهذا العام تدعم الهوية المصرية وبلمسات عصرية مواكبة لتطورات المجتمع المحلى.



وفى كلمته، أوضح الدكتور محمد حلمى أن مشاريع التخرج لهذا العام تعد ترجمة لجميع المهارات التصميمية المكتسبة خلال سنوات الدراسة كما أنها تتسم لخدمة المجتمع والواقع المحلى فى ضوء الحفاظ على الطابع الثقافى والحضارى للمجتمع، كما أنها تعد مساهمة فى دعم وتنشيط المجتمعات الجديدة.



وفى سياق آخر، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم أن المشاريع التى تم اقتراحها لهذا العام هى مشاريع مركز إشعاع حضارى وثقافى، ومشروع منتجع سياحى، ومشروع مجمع محاكم وقد تم اختيار مدينة أسيوط الجديدة لتصميم هذه المشاريع داخلها حيث تعد امتداد معمارى جديد لمدينة أسيوط.



وقد أوضحت الدكتورة سحر بطرس، أن مشاريع التخرج لهذا العام تمت تحت إشراف متميز من الدكتور محمد حلمى والدكتور هشام القاضى والدكتورة أمل عبد الوارث والدكتورة رشا مازن .







جانب من الحفل



جانب من الحفل



جانب من الحفل



جانب من الحفل (4)



جانب من الحفل



حفل مشاريع تخرج قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة



حفل مشاريع تخرج قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة



حفل مشاريع تخرج قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة



حفل مشاريع تخرج قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة