نائب بريطانى: "المحافظين" لا يهتمون بقضايا المناخ لأن 90% منهم سيموتون بحلول 2050

كتبت: نهال أبو السعود

قال كريس سكيدمور نائب في البرلمان البريطاني من حزب المحافظين، إن أعضاء الحزب لا يهتمون كثيرا بما إذا كانت المملكة ستصل إلى "صافي صفر" لانبعاثات الكربون بحلول عام 2050 لأن 90% منهم سيكونوا قد ماتوا.

واعترف كريس سكيدمورـ أن الاستطلاع الذي وضع حالة الطوارئ المناخية في أسفل القائمة بالنسبة للأشخاص الذين سيختارون رئيس الوزراء المقبل "محبط إلى حد ما"، مشيرا إلى إنه يمكن تغيير الوضع إذا تمت إعادة صياغة النقاش - لإثبات الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لخفض الانبعاثات.

وبحسب الإندبندنت، قال سكيدمور ، أحد المدافعين عن الالتزام القانوني: "سيقولون ذلك لأنه عندما تطرح السؤال على أنه صافي صفر بحلول عام 2050 ، فمن المحتمل أن يكون 90 في المائة منهم قد مات.. بالنسبة للعديد من أعضاء الحزب الأكبر سنًا ، يبدو 2050 بعيدًا ويتساءلون عما إذا كانوا سيعيشون 28 عامًا".

وقال عضو البرلمان داعيا: "لذا ، ما نحتاج إلى القيام به هو إعادة صياغة النقاش ، والمحادثة ، حول صافي الصفر ، ثم سيكون أولوية أعلى لأعضائنا".

تأتي الدعوة وسط قلق متزايد بشأن كيفية تركيز نقاش قيادة حزب المحافظين على التخفيضات الضريبية وقضايا حقوق المتحولين جنسيا، بدلاً من المناخ حتى في الوقت الذي تسجل فيه بريطانيا اعلى درجات الحرارة.

أظهر استطلاع للرأي العام ، في أبريل أن 64 في المائة من جميع الناخبين يؤيدون التزام الحكومة بالوصول إلى صافي صفر ، بينما يعارض 9 في المائة فقط.

ولكن ، في تناقض صارخ ، وضع استطلاع YouGov هذا الأسبوع للأعضاء المحافظين - الذين سيختارون من بين آخر مرشحين ليحلوا محل بوريس جونسون - القضية في أسفل قائمة من عشرة مجالات سياسية.