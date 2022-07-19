مصرع شخص وإصابة أخر في حادث تصادم دراجتين ناريتين بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

لقى شخص مصرعه، وأصيب أخر في حادث تصادم موتوسيكل مع آخر، بطريق محطة 5 بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ ، جرى نقلهما عن طريق سيارات الإسعاف إلي المركز الطبي بالحامول القائم بأعمال مستشفى الحامول المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق بمركز الحامول.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بتلقي مركز شرطة الحامول إشارة من نقطة شرطة المستشفي، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين، نتج عن الحادث مصرع شخص متأثرًا بإصابته وإصابة آخر جرى نقلهما عن طريق سيارات الإسعاف إلى المركز الطبي بالحامول.

كما تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومرفق إسعاف كفرالشيخ، بوقوع الحادث، لتدفع غرفة عمليات الإسعاف بسيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الحامول المركزي.

وتبين من سجلات مستشفى الحامول المركزي، أن بيانات المصاب في الحادث سجلت كالتالي، كامل محمد الحداد، 35 سنة ، مقيم بقرية غرب تيرة، التابعة لمركز الحامول مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ويجري عمل الفحوصات الطبية له داخل إستقبال المستشفي، فيما استقبلت مشرحة المستشفى جثمان شاب يدعى علاء دومة محمد، 32 سنة، حيث جرى إيداع الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق بمشرحة مستشفى الحامول المركزي.