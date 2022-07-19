مديرية الطرق والنقل تبدأ تنفيذ خطة تطوير ورصف مدينة فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تقوم مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، بتنفيذ أعمالها ضمن خطة تطوير مدينة فايد، والتي تشمل الشوارع المحيطة بمنطقة مجلس المدينة، المستشفى العام، مبنى المحكمة، مجمع البنوك بفايد بالإضافة إلى شارع السكة الحديد، والشارع الأمامى والخلفى المحيط بإدارة مرور فايد؛ لربط الطريق الصحراوي بطريق السويس الزراعى.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتطوير ورصف ورفع كفاءة الشوارع والميادين الرئيسية بمدن محافظة الإسماعيلية حيث أكَّد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن هذه الأعمال تشمل توسيع و تطوير الشوارع و إعادة رصفها، و إنشاء غرف صرف مياه أمطار، و ضبط شبكة الصرف الصحي بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي بمحافظات القناة و يأتي ذلك ضمن الخطة المستمرة من العام المالي 2021/2022 إلى العام المالي 2022/2023 بأجمالي تكلفة 20مليون جنية.