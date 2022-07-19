اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:34 ص
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محمد وضع تحويشة عمره في عربية وافل.. ويؤكد: كورونا نقطة تحول فى حياتى.. صور

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:00 ص
محمد وضع تحويشة عمره في عربية وافل.. ويؤكد: كورونا نقطة تحول فى حياتى.. صور محمد وضع تحويشة عمره في عربية وافل
الشرقية - إيمان مهنى

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قدم تلفزيون "اليوم السابع"، فيديو لايف، مع محمد سامى ابن مدينة الزقازيق، والذى يعد نموذجا إيجابيا الذى أعتمد على نفسه وهو فى سن صغير جدا.

 

ويقول محمد سامى ابن مدينة الزقازيق لـ" اليوم السابع"، إنه بدأ مشواره فى عمر 12 سنة وخرج للعمل فى الاجازة الصيفية فى كل مجالات، إلا أنه استقر فى تصنيع الحلويات الغربية والعمل فى كافيهات المدن السياحية، والذى اكسبه خبرة طويلة فى هذا المجال، وكان من طموحاته أن يكون صاحب كافية سياحى، لكن الحلم يحتاج إلى أموال تفوق امكانياته.

 

وأشار إلى أن الفكرة جاءت فترة كورونا وتوقف العمل مراعاة للإجراءات الاحترازية، وخلال تلك الفترة، قرر أن يشق طريقه بنفسه، ويؤسس مشروع صغيرا ليبدأ مشرع عربية لبيع" وافل ومينى بنكيك"، التى لديه خبره فى عملها، وتعد أكثر الحلويات التى انتشرت مؤخرا فى الزقازيق بعدما كانت قاصرة على المدن الساحلية والقاهرة، فوضع كل مدخرته التى جمعها عبر 12 سنة شغل، وبدأ الامر الذى استغرق منه وقت ومجهود طويل لكنه لم يستلم لأى معوقات، وحرص أن يتقدم على تراخيص حتى يصبح عملة قانونى ومستقر.

محمد وضع تحويشة عمره في عربية وافل (1)
 
 
محمد وضع تحويشة عمره في عربية وافل (2)
 
 
محمد وضع تحويشة عمره في عربية وافل (3)
 
 
محمد وضع تحويشة عمره في عربية وافل (4)
 
 
محمد وضع تحويشة عمره في عربية وافل (5)
 
 
محمد وضع تحويشة عمره في عربية وافل (6)
 
 
محمد وضع تحويشة عمره في عربية وافل (7)
 
 
محمد وضع تحويشة عمره في عربية وافل (8)
 

 


الزقازيق

شارع الغشام

عربية وافل

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