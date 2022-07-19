متابعة أعمال النظافة والإنارة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالتل الكبير والقصاصين

الإسماعيلية- صبرى غانم

اكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على كافة الوحدات المحلية بضرورة متابعة تقديم الخدمات للمواطنين بشكل دائم و مستمر، ومتابعة أي أحداث طارئة داخل نطاق كل وحدة محلية.

وتابع المحاسب احمد العايدى رئيس مركز و مدينة التل الكبير، اليوم الثلاثاء، مع كافة الأجهزة المعنية عملية رفع قطار بضاعة، بعد خروجه عن قضبان السكة الحديد، و جاري الآن رفع القطار بنطاق قرية القصاصين القديمة بالتل الكبير، و لا توجد إصابات.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز و مدينة التل الكبير بمتابعة أعمال النظافة العامة بقطاع تل البلد، و الحمادة، و السلام المحطة، و متابعة أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء بقطاع تل البلد و الحمادة.

حيث تم زرع أشجار بالمسطحات الخضراء بقطاع تل البلد، و مازال رفع كفاءة جميع المسطحات الخضراء بنطاق مركز و مدينة التل الكبير.

و في مركز و مدينة القصاصين، قامت الوحدة المحلية بشد سلك إنارة عامة بطول 1200م بمنشية السلام بالشيخة سالمة بالمحسمة القديمة.

بالإضافة إلى مد و تدعيم 500 متر سلك إنارة عامة بمنطقة الجبل الأخضر، و إصلاح صيانة 20 كشاف إنارة بالمنطقة بقرية الوادي الأخضر.