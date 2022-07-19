اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 05:24 م
أكرم القصاص
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متابعة أعمال النظافة والإنارة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالتل الكبير والقصاصين

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 05:00 م
متابعة أعمال النظافة والإنارة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالتل الكبير والقصاصين اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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اكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية،  على كافة الوحدات المحلية بضرورة متابعة تقديم الخدمات للمواطنين بشكل دائم و مستمر، ومتابعة أي أحداث طارئة داخل نطاق كل وحدة محلية. 
 
وتابع المحاسب احمد العايدى رئيس مركز و مدينة التل الكبير، اليوم الثلاثاء، مع كافة الأجهزة المعنية عملية رفع قطار بضاعة، بعد خروجه عن قضبان السكة الحديد، و جاري الآن رفع القطار بنطاق قرية القصاصين القديمة بالتل الكبير، و لا توجد إصابات.
 
كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز و مدينة التل الكبير بمتابعة أعمال النظافة العامة بقطاع تل البلد، و الحمادة، و السلام المحطة، و متابعة أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء بقطاع تل البلد و الحمادة. 
 
حيث تم زرع أشجار بالمسطحات الخضراء بقطاع تل البلد،  و مازال رفع كفاءة جميع المسطحات الخضراء بنطاق مركز و مدينة التل الكبير.
 
و في مركز و مدينة القصاصين، قامت الوحدة المحلية بشد سلك إنارة عامة بطول 1200م بمنشية السلام بالشيخة سالمة بالمحسمة القديمة.
 
بالإضافة إلى مد و تدعيم 500 متر سلك إنارة عامة بمنطقة الجبل الأخضر، و إصلاح صيانة 20 كشاف إنارة بالمنطقة بقرية الوادي الأخضر.
 

الاسماعيلية

التل الكبير

القصاصين

محافظة الاسماعيلية



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