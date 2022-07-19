لو بتعانى من الالتهاب.. إليك أفضل 5 مكسرات هتقلل الأعراض

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن يكون لما تأكله تأثير مباشر على صحتك اليومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالالتهابات، من المهم الحفاظ على مستويات الالتهاب منخفضة لمنع تطور الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والخرف وأمراض المناعة الذاتية والمزيد، حتى أصغر تغيير في نظامك الغذائي يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتك مثل رش بعض المكسرات فوق وجبتك ، من المعروف أن هذه المكسرات الخمس هي الأفضل لتقليل الالتهاب بسبب المؤشرات الحيوية المضادة للالتهابات، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

عين الجمل يعد عين الجمل أحد أفضل أنواع الجوز لتقليل الالتهاب نظرًا لتركيزه العالي من حمض ألفا لينولينيك (ALA) - وهو نوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية المعروفة بتأثيرها القوي في مكافحة الالتهابات، خلصت دراسة نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب إلى أن تناول عين الجمل يوميًا يمكن أن يقلل من تركيز العديد من المؤشرات الحيوية الالتهابية، ويوصى به لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

لوز مقارنة بالمكسرات الأخرى، يحتوي اللوز على كمية أعلى من الألياف بثلاثة جرامات، ولا يساعد استهلاك ما يكفي من الألياف خلال اليوم في إدارة الوزن وخفض الكوليسترول فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الالتهاب.

يشتهر اللوز أيضًا بكونه مصدرًا غنيًا لفيتامين E، ووفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل، تظهر الأبحاث أن اتباع نظام غذائي غني باللوز يمكن أن يساعد في تقليل علامات الالتهاب.

الفول السوداني يحتوي الفول السوداني أيضًا على نسبة عالية من الأرجينين ، وهو نوع من الأحماض الأمينية التي تساعد في بناء العضلات. وفقًا لمهندسي الطب الحيوي في جامعة ديوك، يمكن أن يساعد بناء العضلات في الآثار الضارة للالتهاب المزمن على المدى الطويل.

بندق يعتبر البندق ثاني أغنى مصدر للأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ويعرف بأنه غذاء ممتاز مضاد للالتهابات، يشير الطب المؤكسد وطول العمر الخلوي إلى أن البندق هو أيضًا غذاء ناقص شحميات الدم ، مما يعني أنه يحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة وهو خيار جيد لصحة القلب نظرًا لقدرته على خفض مستويات الكوليسترول الضار - المرتبط بشكل شائع بزيادة الالتهاب وخطر الإصابة بالأمراض المزمنة .