قطع مياه الشرب الخميس عن منشأة عبد الصمد وضعفها بقرية ننا ببنى سويف للصيانة

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن قطع المياه عن قرية منشأة عبد الصمد وضعفها في قرية ننا " لمدة 12 ساعة، من 6 صباحا حتى 6 مساء يوم الخميس المقبل 21 يوليو الجاري، وذلك نظرا للقيام بأعمال تطهير بالخزان الأرضى للمحطة مياه منشأة عبد الصمد بمركز اهناسيا.

وبحسب بيان لمحافظة بنى سويف، تتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال التطهير اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة، فإنها تناشد المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.









