فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق جنوب الغردقة غدا لصيانة المحولات

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة جنوب مدينة الغردقة بهدف صيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات البحر الأحمر.
وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي غدا بداية من الساعة 9 صباحا حتي الثانية ظهر عن سينزو مول بالطريق الدائرى، وقري الجنجل، الكمين الجنوبى، ومورنينج ستار، ومحطة فودافون بالكيلو 9، والدولفين، قرى سهل حشيش ،لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق جنوب الغردقة غدا لصيانة المحولاتالثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:42 م
فصل التيار الكهربائى -أرشيفية
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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة جنوب مدينة الغردقة بهدف صيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات البحر الأحمر.
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