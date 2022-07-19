علماء يطورون جهازا قابل للزرع فى الجسم لتخفيف الألم دون أدوية

كتب: إيهاب محمد

طور فريق من الباحثين بجامعة نورث وسترن جهازا قابل للزرع فى الجسم والذوبان "غرسة" ويستطيع تخفيف الألم بسرعة دون استخدام الأدوية، وفقًا لدراسة نشرت فى مجلة Science، ويوضح موقع صحيفة "نيويورك بوست" - حسب ما نقله عن الدراسة - أنه يتم التحكم فى الغرسة المتوافقة حيويًا بواسطة مضخة خارجية تسمح للمريض بتنشيطها فى بداية الألم والتحكم فى شدته، دون أن يتطلب الزرع إجراء عملية جراحية لإزالته لأنه قابل للذوبان فى الماء وسوف يذوب ببساطة.



تقرير نيويرك بوست

تستغل التكنولوجيا المذكورة الآليات التى لها بعض أوجه التشابه مع تلك التى تجعل أصابعك تشعر بالخدر عند البرودة، وقال روجرز: "إن الغرسة لدينا تسمح بإنتاج هذا التأثير بطريقة قابلة للبرمجة، مباشرة ومحلية للأعصاب المستهدفة، حتى الأعصاب العميقة داخل الأنسجة الرخوة المحيطة".



الغرسة التى تتوضع فى الجسد

يبلغ طول الغرسة 5 ملليمترات عند أعرض نقطة لها، وتعمل عن طريق الالتفاف برفق حول عصب واحد، بينما يتم توصيل طرف آخر بمضخة التحكم خارج الجلد، وتعمل الغرسة على تبخير سائل تبريد في المنطقة المستهدفة، مما يخدر العصب ويمنع إشارات الألم من الوصول إلى الدماغ.

يتحقق التبخر من خلال قنوات ميكروفلويديك الدقيقة الموجودة في الغرسة، وتحتوي إحدى القنوات على سائل التبريد البيرفلوروبنتان - وهو عامل تباين بالموجات فوق الصوتية معتمد سريريًا يستخدم أيضًا لأجهزة الاستنشاق المضغوطة، وقناة أخرى تحتوي على النيتروجين الجاف، وهو غاز خامل، عندما يتدفق المبرد والغاز إلى نفس المكان، يحدث التبخر على الفور، ويقوم جهاز استشعار متكامل بمراقبة العصب للتأكد من عدم انخفاض درجة حرارته إلى مستوى قد يتسبب في تلف الأنسجة.