اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:23 م
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ضبط 750 كيلو رنجة يشتبة فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بالغربية

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 01:35 م
ضبط 750 كيلو رنجة يشتبة فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بالغربية رنجة
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد المهندس وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية من إدارة تموين كفر الزيات للمرور المفاجئ بدائرة مركز كفر الزيات.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط المسؤل عن احد مصانع الأسماك المدخنة بناحية قرية النصارية وذلك لمزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وكذا إنتاج وعرض للبيع رنجة يشتبة في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وبها علامات فساد ظاهري حيث تم ضبط 100 صندوق باجمالي وزن 500 كيلو أسماك مدخنة والتحفظ عليها لحين تصرف النيابة العامة.
 
كما تم ضبط المسؤل عن احد مصانع الأسماك المدخنة بناحية قرية دلبشان وذلك لتصنيع وعرض للبيع رنجة يشتبة في عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي وبدون تاريخ إنتاج وتم التحفظ على 50صندوق باجمالي وزن 250كيلو رنجة.

كما اسفرت الحملة أيضا عن تحرير عدد 12 محضر جنحة عدم حمل شهادة صحية.
 
 
 

ضبط رنجة غير صالحة فى الغربية (2)

 

ضبط رنجة غير صالحة فى الغربية (3)
ضبط رنجة غير صالحة فى الغربية (3)

 

ضبط رنجة غير صالحة فى الغربية (4)
ضبط رنجة غير صالحة فى الغربية (4)

 


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