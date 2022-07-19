ضبط 750 كيلو رنجة يشتبة فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بالغربية

كما تم ضبط المسؤل عن احد مصانع الأسماك المدخنة بناحية قرية دلبشان وذلك لتصنيع وعرض للبيع رنجة يشتبة في عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي وبدون تاريخ إنتاج وتم التحفظ على 50صندوق باجمالي وزن 250كيلو رنجة.



كما اسفرت الحملة أيضا عن تحرير عدد 12 محضر جنحة عدم حمل شهادة صحية.