ضبط 179 ألف كتاب دراسي بدون تفويض داخل مطبعة بالمرج

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة، كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة) ببيع وطباعة العديد من الأغلفة والكتب لمختلف المراحل التعليمية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسئول وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (179000) نسخة من الأغلفة والكتب والمواد الدراسية لمختلف المراحل التعليمية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.