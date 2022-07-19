اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 08:26 م
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صحة البحيرة تنعى طبيبة تخدير توفت أثناء تأدية عملها

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 08:13 م
صحة البحيرة تنعى طبيبة تخدير توفت أثناء تأدية عملها مستشفى - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهد القطاع الطبى بمحافظة البحيرة حالة من الحزن الشديد بعد وفاة الدكتورة مي رافع، أخصائي التخدير بمعهد الأورام بدمنهور التى وافتها المنية بشكل مفاجئ أثناء تأدية عملها.
 
ونعى الدكتورهانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية الدكتورة مي رافع، معربين عن خالص العزاء لأسرتها ، وسائلين المولى عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته و يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
 
وفى هذا السياق شيع عدد من أهالي مدينة دمنهور جثمان الدكتورة مي رافع، التي توفيت أثناء تأدية عملها بمعهد أورام دمنهور، بمشاركة عدد من قيادات مديرية الصحة بالبحيرة، وزملائها بمعهد الأورام.
 

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