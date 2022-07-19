شيرين عبد الوهاب: حسام حبيب كتفنى وحلق لى شعرى

محمد شرقاوى

علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زواجها من المطرب حسام حبيب: "أنا آسفة إنى بتكلم فى موضوعى.. الناس والبلد عندها مشاكل وأنا حاسة إن موضوعى بوّخ.. أنا بتأسف على الكدب اللى كدبته عشان أخلى صورة إنسان تبقى كويسة، وأنا بالذات مش بحب الكذب، كذبت فى حاجات كتير قوى عشان أنا بنت أصول، وممكن يروح الإنسان ده يتجوز من عائلة تانية، وأنا بصراحة نفسى يتجوز ويغور ويبعد عنى".

وأضافت شيرين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "عيالى 4 سنين شايفين الويل، سافرنا الساحل وبناتى نفسيتهم تعبانة، وماكناش عايشين وماكنوش يعرفوا إنى عايشة مع زوج مابيشتغلش تقريبا، وكنت محبوسة 24 ساعة فى أوضة نومى ومبعملش حاجة، أنا غلط فى شيرين عبد الوهاب.. وأنا إنسانة بحافظ على بيتى ولكن مكنش بيت كانت مصيدة فيران".

وأكدت شيرين: "كل خناقة تحصل ما بينا يحرق دمى لحد ما أمسك المكنة وأحلق شعرى.. وطلعت غنيت عشان بناتى مايتعقدوش وحسستهم إنه ولوك وعملت حفلة.. ولما رجعنا لبعض تانى رجعوا تانى البنات يشوفوا إنه بيتدخل فى كل شىء وإنه إنسان معندهوش شغل وكرهنى فى بناتى، حاولنا نرجع لبعض وقالوا إن حسام كتف شيرين وحلق لها شعرها.. وقولت فى آخر المكالمة كنت بحبه عشان أرحمه من كلام الناس، ولكن هو فعلا اللى حلق لى شعرى.. وشوفت أيام سود معاه".

وتابعت شيرين: "كنت بحاول أجمّل صورة حسام، ولكن الناس عارفين كل حاجة، وعمالة أجمّل وأقول كلام كذب والناس أذكية جدا، كنت عايشة مع راجل مبيشتغلش ومش بيروح لأهله، إنسان موذى جدا وخسرنى كل الناس خسرنى أمى وأبويا والسواق والشغالة".