رئيس الوزراء يستعرض مخططات زيادة الطاقة الفندقية بمدينة العلمين الجديدة

كتبت هند مختار - تصوير سليما ن العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء؛ لاستعراض المخططات الخاصة باستغلال الأراضى بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، وزيادة الطاقة الفندقية بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مهندس أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، واللواء هشام السويفى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشارى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي إحدى الشركات والاستشاريين.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تعظيم الاستفادة من الأراضى الشاطئية بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة، وزيادة الطاقة الفندقية بها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هدف اجتماع اليوم، هو استعراض المخططات المطروحة من مختلف الجهات المعنية، قبل البدء فى تنفيذ المشروعات، التى من شأنها زيادة الطاقة الفندقية بمدينة العلمين الجديدة، مشيراً فى هذا الصدد إلى أهمية أن يكون هناك إدارة مثلى لما سيتم إقامته وتنفيذه من مشروعات، وأن يكون تشغيل هذه المشروعات من خلال شركات عالمية متخصصة فى هذه الأنشطة، وذلك بما يسهم فى تحقيق الاستفادة القصوى للمقومات والامكانات المتوافرة فى هذا المكان الفريد، وبما يضمن تقديم خدمات متكاملة بصورة مميزة تجذب المزيد من الزائرين لهذه المنطقة، وهو ما سيسهم بدوره فى توفير قدر كبير من فرص العمل الجديدة للشباب.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المخططات التى تضم مشروعات خدمية وتنموية، تستهدف إتاحة وجهة سياحية على مدار العام فى الساحل الشمالى، بهدف الوصول لأعلى كفاءة للمخطط الخاص بالواجهة البحرية.

وأضاف سعد: تضمنت المخططات التى تم استعراضها خلال الاجتماع العديد من المشروعات الفندقية والخدمية المتميزة، وكذا المناطق الترفيهية، وخلافه، وأنه تم خلال الاجتماع مناقشة مميزات هذه المخططات، بهدف الوصول إلى الرؤية التى تضمن الاستغلال الأمثل للمنطقة الشاطئية المستهدفة.