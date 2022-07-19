وأوضح باشاغا - خلال لقائه المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية، اليوم الثلاثاء، أنّه اتفق مع نورلاند على أن استخدام العنف أمر غير مقبول، وأن استئناف إنتاج النفط يصب في مصلحة الشعب الليبي، وهذا الأمر يتطلب آليات واضحة ومنضبطة لإدارة عائدات النفط وفق القانون والسيادة الليبية.

وجدد الجانبان دعمهما لجميع المسارات التي تضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وأهمها تنفيذ جميع مهام ومخرجات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5 + 5).