رئيس أركان الجيش الكويتى يبحث مع القيادة المركزية الأمريكية موضوعات مشتركة

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بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، موضوعات عسكرية مشتركة.

وذكرت رئاسة الأركان الكويتية- في بيان صحفي- أن الشيخ خالد الصباح استقبل الفريق أول كوريلا والوفد المرافق له في مبنى رئاسة الأركان العامة للجيش، حيث تم عقد اجتماع بين الجانبين نوقشت خلاله أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها، وذلك بحضور عدد من كبار الضباط القادة بالجيش الكويتي.