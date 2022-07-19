اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 01:43 م
أكرم القصاص
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خليك واعى.. الحكومة تنفى رفض المستشفيات استقبال حالات كورونا.. إنفوجراف

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 01:26 م
خليك واعى.. الحكومة تنفى رفض المستشفيات استقبال حالات كورونا.. إنفوجراف خليك واعى

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كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن رفض المستشفيات الحكومية استقبال حالات كورونا نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض المستشفيات الحكومية استقبال حالات كورونا نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها.
 
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- لا صحة لرفض المستشفيات الحكومية استقبال حالات كورونا نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها
 
-  استعداد المستشفيات الحكومية بمختلف المحافظات لاستقبال أى حالات مصابة بفيروس كورونا بشكل طبيعى
 
- إجراء كل الفحوصات والتحاليل اللازمة للمرضى وتحويلهم لدخول المستشفيات لتلقى العلاج وفقاً لبروتوكول علاج وزارة الصحة
 
- نسب الإشغال بالمستشفيات تسير وفق المعدلات العادية

 


كورونا

خليك واعى

فكر قبل ما تنشر

وقفها عندك

الوعى

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