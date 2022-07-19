"حياة كريمة" تساعد عامل رخام من أجل الوقوف على قدمه مرة أخرى.. اعرف التفاصيل

كتب أحمد عرفة

قالت رانيا نصر مسئول الحالات الإنسانية بفريق الفئات المستهدفة لمبادرة حياة كريمة، إن المبادرة ساعدت عامل رخام للوقوف على قدمه مرة أخرى بعد البتر، متابعة: هدفنا دعم المواطن في جميع الحالات وبناء مواطن جديد.

وأضافت مسئول الحالات الإنسانية بفريق الفئات المستهدفة لمبادرة حياة كريمة، خلال برنامج المبادرة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الحالات تأتى لنا من خلال الرصد الميدانى من خلال فرقنا على الأرض وصفحتنا على السوشيال ميديا وعن طريق مقراتنا.

ولفتت مسئول الحالات الإنسانية بفريق الفئات المستهدفة لمبادرة حياة كريمة، إلى أن عامل رخام من القاهرة يبلغ 48 سنة، تعرض لإصابة أثناء عمله ما تسبب فى بتر قدمه من فوق الفخذ، موضحة أن الحالة جاءت من خلال المتطوعين على الأرض، واستطعنا من خلال مبادرة حياة كريمة تركيب طرف له وتأهيله بدنيا ونفسيا ليستطيع أن يقف على قدمه مرة أخرى.