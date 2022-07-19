حريق يلتهم حظيرة مواشى ويتسبب فى نفوق 23 رأس ماشية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الثلاثاء، على حريق نشب بحظيرة مواشي بقرية بنى حلة التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي المحافظة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع اندلاع حريق بحظيرة مواشي بقرية بني حلة التابعة لمركز سمسطا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات على الفور، وانتقال سيارات الإطفاء إلى محل الواقعة، والتى تمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى الحظائر والمنازل المجاورة.



وتبين أن الحظيرة ملك "محمد.ز.م" فلاح 53 سنة وبعد الحصر تبين نفوق 23 رؤوس أغنام كانت بداخل الحظيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.