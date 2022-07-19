اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 05:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة الأزهر تنظم قافلة طبية لمركز شباب الإباجية بمصر القديمة

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 05:09 م
جامعة الأزهر تنظم قافلة طبية لمركز شباب الإباجية بمصر القديمة القافلة الطبية
كتب: سيد خلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت جامعة الأزهر اليوم الثلاثاء، قافلة طبية تنموية شاملة فى مركز شباب الأباجية بمصر القديمة، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وذلك فى إطار التعاون المثمر والبناء بين جامعة الأزهر ومحافظة القاهرة.

وتشمل القافلة عدة أنشطة وخدمات لقاطنى حى مصر القديمة وهى على النحو التالى:

1- كشف طبى وعلاج مجانى.

2- اجراء تحاليل طبية.

3- إجراء تحويلات العمليات الكبرى لمستشفيات جامعة الأزهر.

4- إلقاء عدد من الندوات التوعوية.

5- تنظيم حملات توعية للم الشمل ومكافحة التطرف.

6- توزيع مساعدات على الأسر الأكثر احتياجا.

7- دراسات نفسية واجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن  الاجتماعى.

8- ورش عمل.

9- اختبارات محو أمية.

ويأتى ذلك فى إطار التنسيق والتعاون المستمر بين محافظة القاهرة، وجامعة الأزهر لخدمة أبناء العاصمة وتقديم الدعم الصحى والاجتماعى والتوعوى لهم.


الازهر

الاباجية

القاهرة

قافلة طبية

اخبار القاهرة



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة الأزهر يكلف سعاد الجابى رئيسا لقسم طب الطوارئ بكلية طب بنات

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:51 ص

جامعة الأزهر تنظم حملات للتطعيم ضد كورونا وتشدد على ارتداء الكمامات

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 01:00 ص

جامعة الأزهر تسير قافلة طبية إلى الأباجية في إطار مبادرة حياة كريمة اليوم

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:22 ص

كبار علماء الهند فى زيارة للجامع الأزهر.. صور

الإثنين، 18 يوليه 2022 10:32 م

رئيس جامعة الأزهر يشارك فى مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأفريقية.. صور

الإثنين، 18 يوليه 2022 07:22 م

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بقطاع الشريعة والقانون

الإثنين، 18 يوليه 2022 03:31 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة