تنفيذ 8 مشروعات بقطاعى الأبنية التعليمية والكهرباء بالزقازيق بـ375 مليون جنيه

أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 6 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمة بتكلفة مالية بلغت 40 مليونا و230 ألف جنيه شملت تنفيذ الآتي: إنشاء جديد لمدرسة النكارية الثانوية لإضافة 9 فصول جديدة وبتكلفة 6 ملايين و400 ألف جنيه.

وإنشاء جديد لمدرسة المستشار عبد القادر زكي للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا جديدا وبتكلفة 6 ملايين و210 آلاف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة أحمد إسماعيل حسن الثانوية لإضافة 12 فصلا جديدا وبتكلفة 6 ملايين و800 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة بيشة قايد الثانوية لإضافة 9 فصول جديدة وبتكلفة 7 ملايين و650 ألف جنيه.

وإنشاء جديد لمدرسة عبد الحكيم غنيم للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصلا جديدا وبتكلفة 10 ملايين و550 ألف جنيه، بالإضافة إلى أعمال توسع بمدرسة صلاح سليم صبح الثانوية لإضافة 6 فصول جديدة وبتكلفة مالية 2 مليون و620 ألف جنيه وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية والقضاء على نظام الفترتين وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

أضاف محافظ الشرقية أنه جاري انشاء موزع كهرباء الزنكلون ذو الجهد المتوسط بتكلفة 50 مليون جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية 40 % والشبكات 70 %, وذلك لضمان انتظام واستقرار التيار الكهربائي بالقرية وكذلك تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وتوسعات شبكات الجهد المتوسط والمنخفض ورفع كفاءة محولات وأكشاك الكهرباء بتكلفه 285 مليون جنيه وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين استقرار التيار الكهربي.