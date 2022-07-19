اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 03:52 م
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تفاصيل فعاليات البرنامج الصيفى لمراكز تنمية قدرات طلاب المدارس بالوادى الجديد.. صور

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 03:06 م
تفاصيل فعاليات البرنامج الصيفى لمراكز تنمية قدرات طلاب المدارس بالوادى الجديد.. صور البرنامج الصيفى لمراكز تنمية قدرات طلاب المدارس
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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أعلن الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن مواصلة تنفيذ البرنامج الصيفى لمراكز تنمية القدرات بجميع الإدارات التعليمية و ذلك بالتنسيق والتعاون مع مدير عام الخدمات التربوية بالمديرية ومديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وموجهى العموم و الأوائل للأنشطة الطلابية المختلفة منها ( التربية الفنية _ الصحافة _ المسرح _ المكتبات _ التربية الموسيقية).
 
وأثنى وكيل التعليم بالمحافظة على سير منظومة العمل بكافة المراكز بالإدارات التعليمية المختلفة والتى حرص فيها الجميع على اكتشاف قدرات الطلاب الإبداعية فى الأنشطة المختلفة و أبدع الطلاب فى التعبير عن هوايتهم من خلال ما يتلقونه من دعم دائم ومتواصل مع المختصين ، مؤكدا دعمه الأنشطة التربوية المختلفة والتى تلعب دورا هاما فى تنمية وصقل مهارات الطلاب وإستثمار طاقاتهم وأوقات فراغهم وخاصة بالإجازة الصيفية وفى شتى المجالات .
 
ووجه مدير التعليم بالمحافظة التحية والتقدير للقائمين على برامج التدريب للتعاون الملموس من الجميع والجهد المبذول والمتميز للارتقاء بالعمل والظهور بالمظهر اللائق.

 


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