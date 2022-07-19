تفاصيل فعاليات البرنامج الصيفى لمراكز تنمية قدرات طلاب المدارس بالوادى الجديد.. صور

أعلن الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن مواصلة تنفيذ البرنامج الصيفى لمراكز تنمية القدرات بجميع الإدارات التعليمية و ذلك بالتنسيق والتعاون مع مدير عام الخدمات التربوية بالمديرية ومديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وموجهى العموم و الأوائل للأنشطة الطلابية المختلفة منها ( التربية الفنية _ الصحافة _ المسرح _ المكتبات _ التربية الموسيقية).

وأثنى وكيل التعليم بالمحافظة على سير منظومة العمل بكافة المراكز بالإدارات التعليمية المختلفة والتى حرص فيها الجميع على اكتشاف قدرات الطلاب الإبداعية فى الأنشطة المختلفة و أبدع الطلاب فى التعبير عن هوايتهم من خلال ما يتلقونه من دعم دائم ومتواصل مع المختصين ، مؤكدا دعمه الأنشطة التربوية المختلفة والتى تلعب دورا هاما فى تنمية وصقل مهارات الطلاب وإستثمار طاقاتهم وأوقات فراغهم وخاصة بالإجازة الصيفية وفى شتى المجالات .

ووجه مدير التعليم بالمحافظة التحية والتقدير للقائمين على برامج التدريب للتعاون الملموس من الجميع والجهد المبذول والمتميز للارتقاء بالعمل والظهور بالمظهر اللائق.