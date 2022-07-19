تفاصيل غلق مركزين للحضانات "بدون ترخيص" فى بنى سوبف .. صور

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ، مع ضرورة امتداد تلك الحملات للقرى والعزب، وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية لإدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور أحمد عبد العظيم وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك برئاسة أحمد دهشان،بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة باهناسيا ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من الوزارة والمحافظة،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها



حيث أسفرت الحملة عن ضبط مركزين للحضانات والأطفال المبتسرين، وذلك لإدارتها بدون ترخيص، وتبين وجود 3 حالات بالمركز الأول و7 حالات بالمركز الثاني،وقد تلاحظ عدم وجود أطباء مشرفين علي تلك الحالات مما قد يعرض هؤلاء الأطفال للخطر وتم عمل محضر بتلك الواقعة،بعد أن تم توفير أطباء للإشراف علي حالات الأطفال، فيما يجرى التنسيق لإخلاء المراكز تمهيدا لغلقها





جانب من غلق مركزين للحضانات بدون ترخيص ببنى سويف (1)



جانب من غلق مركزين للحضانات بدون ترخيص ببنى سويف (2)



جانب من غلق مركزين للحضانات بدون ترخيص ببنى سويف (3)



جانب من غلق مركزين للحضانات بدون ترخيص ببنى سويف (4)



غلق مركزين للحضانات بدون ترخيص ببنى سويف (1)



غلق مركزين للحضانات بدون ترخيص ببنى سويف (2)



غلق مركزين للحضانات بدون ترخيص ببنى سويف (3)



غلق مركزين للحضانات بدون ترخيص ببنى سويف (4)







