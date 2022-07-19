تعليم الجيزة تعلن عن مسابقة عامة لشاغلى وظائف التعليم المختلفة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن مسابقة عامة من بين شاغلى وظائف التعليم المختلفة لشغل عدد من الوظائف الشاغرة عن طريق التكليف أو الندب، بوظائف الإدارات التعليمية :

- مدير إدارة تعليمية

- وكيل إدارة تعليمية

- مدير مدرسة بالمرحلة الثانوية

ويشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف الشاغرة الواردة بالإعلان ما يلى :-

- أن يكون على رأس العمل بصفة أصلية بالمحافظة، كما يمكن للمنتدبين من المحافظة إلى أى جهة أخرى للتقدم للوظيفة .

- أن يكون حاصل على مؤهل عالي تربوى أو مؤهل عالي مناسب + شهادة أو إجازة التاهيل التربوي او دبلومة عامة تربوية معتمدة من إحدى الجامعات المصرية وان يكون حاصل على تقريرى الأداء آخر عامين قبل تاريخ التقدم مبرتبة كفء.

- ألا يكون محال للمحاكمة التأديبية، أو وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة تزيد عن 5 أيام.

- أن يكون حاصل على شهادة الصلاحية الخاصة بالوظيفة المتقدم لشغلها من الأكاديمية المهنية للمعلمين سارية المفعول) حتى تاريخ التقدم.

- الالتزام باستيفاء جميع بنود استمارة الترشخ واعتمادها من جهة العمل الأصلية.

- الإسهامات والإنجازات فى مجال الوظيفة الحالية والمقترحات لتطوير الوظيفة المتقدم لشغلها.

على من يرغب الترشح لهذه الوظائف التقدم فى خلال 10 أيام من تاريخ صدور الإعلان على النحو التالى:

- التقدم لإدارة التنسيق الاعدادي والثانوى والوظائف الاشرافية بديوان المديرية لمن يرغب فى التقدم لوظيفة مدير إدارة ووكيل إدارة تعليمية.

- التقدم لإدارة التنسيق الاعدادي والثانوى بالإدارة التعليمية التابع لها لمن يرغب فى التقدم لوظيفة مدير مدرسة .

- سوف تتم المقابلات الشخصية على مراحل وسيحدد موعد لكل وظيفة .