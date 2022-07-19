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تعليم الجيزة تعلن عن مسابقة عامة لشاغلى وظائف التعليم المختلفة

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:50 م
تعليم الجيزة تعلن عن مسابقة عامة لشاغلى وظائف التعليم المختلفة وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن مسابقة عامة من بين شاغلى وظائف التعليم المختلفة لشغل عدد من الوظائف الشاغرة عن طريق التكليف أو الندب، بوظائف الإدارات التعليمية :
 
 - مدير إدارة تعليمية
 - وكيل إدارة تعليمية
 - مدير مدرسة بالمرحلة الثانوية 
 
ويشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف الشاغرة الواردة بالإعلان ما يلى :-
 
- أن يكون على رأس العمل بصفة أصلية بالمحافظة، كما يمكن للمنتدبين من المحافظة إلى أى جهة أخرى للتقدم للوظيفة .
- أن يكون حاصل على مؤهل عالي تربوى أو مؤهل عالي مناسب + شهادة أو إجازة التاهيل التربوي او دبلومة عامة تربوية معتمدة من إحدى الجامعات المصرية وان يكون حاصل على تقريرى الأداء آخر عامين قبل تاريخ التقدم مبرتبة كفء.
- ألا يكون محال للمحاكمة التأديبية، أو وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة تزيد عن 5 أيام.
- أن يكون حاصل على شهادة الصلاحية الخاصة بالوظيفة المتقدم لشغلها من الأكاديمية المهنية للمعلمين سارية المفعول) حتى تاريخ التقدم.
- الالتزام باستيفاء جميع بنود استمارة الترشخ واعتمادها من جهة العمل الأصلية.
- الإسهامات والإنجازات فى مجال الوظيفة الحالية والمقترحات لتطوير الوظيفة المتقدم لشغلها.
 
على من يرغب الترشح لهذه الوظائف التقدم فى خلال 10 أيام من تاريخ صدور الإعلان على النحو التالى:
 
- التقدم لإدارة التنسيق الاعدادي والثانوى والوظائف الاشرافية بديوان المديرية لمن يرغب فى التقدم لوظيفة مدير إدارة ووكيل إدارة تعليمية.
- التقدم لإدارة التنسيق الاعدادي والثانوى بالإدارة التعليمية التابع لها لمن يرغب فى التقدم لوظيفة مدير مدرسة .
- سوف تتم المقابلات الشخصية على مراحل وسيحدد موعد لكل وظيفة .

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