اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 04:44 م
أكرم القصاص
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تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2022.. إنفوجراف

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 04:24 م
تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2022.. إنفوجراف اجازات

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً باعتبار يوم السبت، الموافق 23 من شهر يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو المجيدة.

اجازات
 

السبت 23 يوليو بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

السبت 30 يوليو بمناسبة يوم رأس السنة الهجرية

الخميس 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

السبت 8 أكتوبر بمناسبة المولد النبوى الشريف


رئيس الوزراء

مجلس الوزراء

اجازة ٢٣ يوليو

مصطفي مدبولي

6 أكتوبر

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