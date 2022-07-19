اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 03:52 م
أكرم القصاص
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تطهير 139 مجرى مائى بطول 392 كيلو مترا بالفيوم.. صور

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 03:05 م
تطهير 139 مجرى مائى بطول 392 كيلو مترا بالفيوم.. صور تطهير الترع
الفيوم رباب الجالي

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أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن تطهير 139 مجرى مائيا بطول 392 كيلو و339 مترا بمختلف أنحاء المحافظة، خلال شهر يونيو الماضي، ضمن أعمال مديرية الموارد المائية والرى لتطهير الترع والمصارف من الطمى والحشائش التى تعوق وصول مياه الري إلى الأراضي الواقعة بالنهايات.
 
أوضح المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، أن حملات تطهير الترع والأبحر خلال شهر يونيو الماضي، أسفرت عن تطهير 120 مجرى مائيا "ترع" بطول 288  كيلو 364 مترا بدائرة الإدارتين العامتين لري شرق وغرب الفيوم، منها تطهير بحر غزيز، وبحر الربع الشرقي، وبحر الربع الغربي، وتطهير بحر أبوكساه العمومي، والبحر الواطي، وبحر الحيار، وبحر الربع الصغير، ووبحر الرفيع، وبحر الزربى الشرقي، وبحر تراسيس، وبحر فيديمين، وتطهير مسقة السبعة، وبحر القلع، وبحر تلات الواطي، وتطهير بحر البنات، وبحر قصر الجبالي، وبحر أبو المير، وبحر الغرق، وتطهير مسقتى العالية وأم دياب، وبحر قلهانة، وتطهير جنابية دشاشة، وبحر تطون.
 
وأضاف وكيل وزارة الموارد المائية والرى، أن الإدارة العامة لصرف شرق وغرب الفيوم، قامتا بتطهير 19 مصرفاً بطول 103 كيلو و975 متر طولي، منها مصرف الحصان، ومصرف الرئيسي 2، ومصرف القاطع الشرقي، وتطهير مصرف أصلان 5، ومصرفي طبهار والعجميين، ومصرف مطول، ومصارف عزام وأبو النور وعنز، والحمام والثلثمائة، والسكة الزراعية، والشحات والطاجن.
 
الجدير بالذكر، أن أعمال تطهير المجاري المائية والمصارف والترع التي يجري تنفيذها بشتى أنحاء المحافظة، تأتي في إطار خطة شاملة للتطهير، بهدف وصول مياه الري للنهايات، بالتوازي مع أعمال تطوير وتأهيل المجاري المائية وأعمال التبطين والتكاسي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الترع على مستوى الجمهورية.
 
تطهير 139 مجرى مائي بطول 392 كيلو متر بالفيوم (1)
تطهير 139 مجرى مائي بطول 392 كيلو متر بالفيوم 

تطهير 139 مجرى مائي بطول 392 كيلو متر بالفيوم (2)
تطهير 139 مجرى مائي بطول 392 كيلو متر بالفيوم

تطهير 139 مجرى مائي بطول 392 كيلو متر بالفيوم (3)
تطهير 139 مجرى مائي بطول 392 كيلو متر بالفيوم

تطهير 139 مجرى مائي بطول 392 كيلو متر بالفيوم (4)
تطهير 139 مجرى مائي بطول 392 كيلو متر بالفيوم

 


تبطين الترع

وزارة الري

الفيوم

محافظة الفيوم



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