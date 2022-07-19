تشغيل عيادة برمجة القلب بفرع هيئة التأمين الصحى فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم ، محافظ بنى سويف ، بدء العمل بعيادة برمجة القلب ، بلجنة القلب التابعة لفرع هيئة التأمين الصحى بمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة ، وذلك في إطار خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة بقيادة الدكتور محمد ضاحي ، للتيسير على المرضى والمنتفعين من خدمات التأمين الصحي ، وتوفير مشقة الانتقال والسفر إلى القاهرة.

حيث أوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع الهيئة ببني سويف ، أن تم تشغيل العيادة،والتي استقبلت أول حالة برمجة، وأشرف عليها الدكتور أحمد جابر العمدة _ استشاري الكهروفسيولوجي_،مضيفاً أن العمل بالعيادة" بجوار مرفق الإسعاف" سوف يكون يوم الاثنين من كل أسبوع.