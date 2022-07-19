كتب أحمد عرفة

سجلت العملة الروسية مقابل نظيرتها الأمريكية، اليوم، الثلاثاء، أعلى مستوى في نحو أسبوعين منذ 5 يوليو الجاري، إذ تراجع سعر صرف الدولار دون مستوى 56 روبلا، وفقا لروسيا اليوم.

وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 84 كوبيكا - حيث إن الروبل يساوى 100 كوبيكا - إلى 55.50 روبل، في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 63 كوبيكا إلى 56.52 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفى وقت سابق أكد وزير الخارجية الأمريكى أنطونى بلينكين التزام الولايات المتحدة الشامل والدائم بدعم انتصار أوكرانيا فيما وصفه "بحرب روسيا غير العادلة وغير المبررة".

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا في العاصمة واشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة اليوم، إن بلينكين وزيلينسكا تحدثا بشأن التكاليف البشرية الهائلة والمتنامية للعملية الروسية، وأدان بلينكن بشدة ما وصفه "بالهجمات الروسية الوحشية التي تواصل إصابة وقتل المدنيين الأبرياء وتدمير المنازل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدنية الأخرى - بما في ذلك غارة 14 يوليو على فينيتسا والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أطفال.