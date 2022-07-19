تخلص من دهون جسمك بتناول هذا الطعام يوميا

فاطمة ياسر

تراكم الدهون فى الجسم من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالأمراض، ومنها ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسكر، وارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وحول ذلك أوضح التقرير المنشور عبر موقع "eatthis"، أن التخلص من تراكم هذه الدهون في الجسم من أبرز وأهم الحلول التي يجب اتباعها للحصول علي صحه جيدة.

وأشارت الدكتورة روكسانا إحساني أخصائية التغذية والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية أن الدهون لها العديد من الأضرار علي الصحة العامة، فهي تؤثر على صحتك عن طريق رفع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بحالات معينة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ومقاومة الأنسولين وحتى بعض أنواع السرطان .

لذا حثت خبيرة التغذية على ضرورة التخلص من الدهون خاصة دهون البطن لأنها تؤثر بشكل ملحوظ على صحتك العامة، وذلك عن طريق البدء فى تناول الزبادى اليونانى الخالى من الدسم.

وأكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والكالسيوم وفيتامين د تساهم في التخلص من الدهون، لذا فالزبادي اليوناني الخالي من الدسم يعد الغذاء الأول الذي يجب إضافته لغذائك اليومي للمساهم في القضاء علي تلك الدهون.

فيحتوي الزبادي اليوناني على 20-23 جراما من البروتين لكل كوب منه، وهذا يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين في تقليل الشعور بالجوع ويساعدك فى الشعور بالشبع لفترات طويلة، وهذا الأمر يساهم في تقليل رغبتك في تناول الطعام ويحد من الإفراط في تناول الطعام، لأنه يستغرق وقت طويل في الهضم.