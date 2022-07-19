بدء تنفيذ مشروعات فصل شبكة مياه الأمطار بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

أجري اليوم اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جولة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات فصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.

ويهدف المشروع إلي فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي لمواجهة التغيرات المناخية الواضحة والزيادات الكثيفة لمياه الأمطار علي محافظة الإسكندرية، وتوجيه مياه الأمطار وإعادة استخدامها للإستفادة منها.

وتم البدء فى شارع سليم حسن بالشاطبي وشارع الدلتا بسبورتنج وشارع شعراوي بمنطقه شرق كمرحلة أولي لمشروعات فصل مياه الأمطار بالمحافظة.

وأشار "نافع" إلى أن توجيه رئيس الوزراء بفصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي من أجل راحة المواطنين بمحافظة الإسكندرية، ويساهم في الاستفادة القصوي من كميات كبيرة من المياه وإعادة استخدامها في مشروع الدلتا الجديدة.