الوكالة السويسرية للتنمية تنظم احتفالية بمناسبة مشروع تحسين المياه فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت الوكالة السويسرية للتنمية الدولية إحتفالية بمناسبة إفتتاح المرحلة الأولى من مشروع تحسين المياه بمناطق شرق مدينة أسوان بتكلفة 100.5 مليون جنيه ،فى إطار التعاون والعلاقات المتميزة بين مصر ودولة سويسرا الصديقة، وذلك بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وسفيرة دولة سويسرا بمصر إيفون باومان، بجانب الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية ، ونائب المحافظ أحمد شعبان ، علاوة على ممثلى وزارة الإسكان والمحافظة والسفارة السويسرية .

وفى كلمته أعرب اللواء أشرف عطية عن سعادته بإعلان السفيرة السويسرية بالموافقة على توفير الإعتمادات المالية للبدء فى المرحلة الثانية بمنطقة السيل لإستكمال أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لـ 30 ألف مواطن ، وخاصة أنها تعتبر من المناطق الساخنة المستهدف تحسين الخدمة بها بالتعاون بين وزارة الإسكان والمحافظة والسفارة السويسرية ، ليتكامل ذلك مع الخدمات والمشروعات المتنوعة التى يتم تنفيذها بمختلف قطاعات العمل العام داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، والذى يشهد متابعة لحظية لمعدلات التنفيذ به من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، مؤكداً بأن قطاع البنية التحتية والذى من أبرزه مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى يحظى بإهتمام كبير وتحقيق طفرة غير مسبوقة بدعم كامل من وزارة الإسكان بقيادة الدكتور عاصم الجزار .

وأشار أشرف عطية إلى أنه كان هناك حرص كامل من المحافظة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة إيماناً منها بالدور المتميز لمشروعات وكالة التنمية السويسرية فى أسوان بشكل خاص ، مؤكداً على أن تنفيذ هذا المشروع الحيوى والممول من الحكومة السويسرية ، علاوة على دعم من الحكومة المصرية عبر وزارة الإسكان حيث يعتبر نموذجاً لمشروعات التعاون بين الدول الصديقة ، لأنه مشروع يخدم بشكل مباشر المواطن البسيط داخل المناطق الشعبية والقرى.

وفى نهاية كلمته قدم محافظ أسوان شكره لسفيرة دولة سويسرا على حرص دولتهم الصديقة لدعم العديد من المشروعات الخدمية بالمحافظة والتى تساهم فى تحسين الحياه المعيشية مع توفير فرص عمل للشباب وهو الذى يلقى منا فى المقابل كل دعم وإشادة بهذا التعاون المثمر والبناء ، مقدماً شكره للدكتور سيد إسماعيل ووزارة الإسكان للمشاركة فى هذا النجاح والإنجاز الغير مسبوق ، وتحقيق المزيد من الدعم لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف المدن والمراكز لتنعم هذه المحافظة العريقة بمثل هذه الخدمات بما يتواكب مع المشروعات التنموية والخدمية التى تشهدها الجمهورية الجديدة .

فيما قدمت السفيرة إيفون باومان شكرها لمحافظ أسوان على حسن إستقباله ، مقدمه شكرها أيضاً لجميع الشركاء على التعاون الجيد والمثمر وبناءاً عليه قررت سويسرا إستكمال التعاون على مدار الـ ٤ سنوات القادمة ، وإمتداد المشروع ليشمل منطقة السيل بتكلفة ٩،٣ مليون فرنك سويسري ، والجدير بالذكر بأن الإحتفالية قد شهدت عرض فيلم تسجيلى يجسد ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من خلال مشروع تحسين المياه بمناطق شرق المدينة بمكوناته الثلاث سواء البنية التحتية، أو الدعم المؤسسى ، أو التوعية ، كما تم عرض فقرات فنية فى صورة كورال مسرحي يتضمن الأنشطة والفعاليات المجتمعية بمشاركة أطفال وشباب وفتيات المناطق المستفيدة من المشروع .

وأختتمت الأحتفالية بقيام محافظ أسوان و السفيرة السويسرية ونائب وزير الإسكان بتوزيع شهادات التقدير لشركاء التنمية من مسئولي الجهات التنفيذية ، والمشاركين الجادين من المواطنين المقيمين، وأيضاً الجمعيات الأهلية ، وهو الذى سبقه أهداء محافظ أسوان درع المحافظة لسفيرة دولة سويسرا تقديراً وعرفاناً بروح التعاون بين الجانبين مع توزيع هدايا تذكارية على الوفد المرافق تجسد الهوية البصرية .