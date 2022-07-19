المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تشارك فى قافلة طبية وتوعوية بالإباجية

كتب لؤى على

انطلقت اليوم فعاليات القوافل الطبية والتنموية والتوعوية لأهالي منطقة الإباجية بمحافظة القاهرة، التي تشارك فيها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، ووزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي - رئيس جامعة الأزهر، واللواء خالد عبد العال - محافظ القاهرة، وتحت إشراف الدكتور محمود صديق - نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وخلال فعاليات القافلة الطبية، تم توقيع الكشف الطبي على عدد من الحالات المرضية، في تخصصات "باطنة- أطفال – عظام – نساء – رمد – مسالك – جراحة – أنف وأذن"، كما تم صرف علاج لبعض المواطنين، وتحديد مواعيد لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لبعض الحالات بمستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة، كما تواجدت فرق تطعيم مصل لقاح كورونا.

وعلى الجانب التوعوي والتثقيفي نُظمت عدة أنشطة؛ شملت امتحانات تحديد مستوى لمنتسبي فصول محو الأمية من أهالي المنطقة، وتخصيص دورات لمحو الأمية لبعض المواطنين وإدراج أسمائهم فيها، وأيضا عقد ندوة حول فقه المرأة وندوة لتوعية الشباب حول خطورة الإدمان وتعاطي المخدرات، حيث أقيمت هذه الفعاليات بمركز شباب الإباجية بالقاهرة.

وحرصت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر على الاهتمام بالجانب التوعوي للصغار والنشء؛ حيث قامت بتوزيع بعض أعداد مجلة نور وإصداراتها المختلفة على أطفال المنطقة وتشجيعهم على القراءة ومتابعة إصداراتها المتنوعة بمحتواها الجاذب للأطفال، ومشاركة الأطفال أطراف الحديث عن طموحاتهم وآمالهم المستقبلية من قبل القائمين عليها.

كما شارك في فعاليات اليوم مديرية الشئون الصحية بالقاهرة - وزارة الصحة، فريق طبي متكامل من تخصصات مختلفة من جامعة الأزهر ، مديرية الشباب والرياضة - حي الخليفة، الهيئة العامة لتعليم الكبار.