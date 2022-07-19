اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 01:03 م
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المطارات المصرية تعيد العمل بالإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة الموجة السادسة لكورونا

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 11:38 ص
المطارات المصرية تعيد العمل بالإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة الموجة السادسة لكورونا المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات
كتب أحمد مصطفى

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أصدر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية توجيهات بعودة الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا "والتى كانت تم تخفيفها"، بجميع المطارات والمرافق الحيوية، وذلك بالتنسيق مع إدارات الحجر الصحي بالمطارات. 
 
وعلى صعيد تأمين بيئة العمل والمرافق بالشركة القابضة والشركات التابعة ، أكد المهندس محمد سعيد محروس أنه تم التنبيه بضرورة ارتداء الكمامات وتوفير المطهرات والتهوية للأماكن المغلقة وتجنب التكدسات بقدر المستطاع مع ضرورة الإبلاغ عن أي حالات إصابةمؤكدة او مشتبه بها واتخاذ الإجراء اللازمة نحوها وذلك تحسبا لظهور موجة جديدة منفيروس كورونا وحفاظا على سلامة العاملين وانتظام سير العمل.
 
 
 
 
 
 

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