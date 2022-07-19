المصرية للتأمين الإجبارى: 29540 مركبه "زيرو" تم ترخيصها خلال يونيو 2022

قال تقرير حديث صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهر يونيو 2022، إن عدد المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" 29540 مركبة.

وأكد التقرير أن إجمالى المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 2161 مركبة موديل 2020 و6261 مركبة موديل 2021 و17782مركبة موديل 2022 و3336 مركبة موديل 2023.

كما كشف التقرير أن عدد السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 12246 سيارة ملاكى، من بينها 112 سيارة موديل 2020 و209 سيارة موديل 2021 و10107سيارة موديل 2022 و1818سيارة موديل 2023.

وقدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالى عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية بنحو 10.9 مليون مركبة بنهاية ديسمبر عام 2021، مقابل 10.8 مليون مركبة فى نهاية ديسمبر عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 1%.

وجاءت محافظة القاهرة فى صدارة المحافظات، حيث بلغ عدد المركبات بها 2.5 مليون مركبة بنسبة 22.8% تليها محافظة الجيـزة بعـدد 1.3 مليون مركبة بنسبة 11.6% ثم محافظة الإسكندرية فى المرتبة الثالثة بعدد 702.3 ألف مركبة بنسبة 6.4% وجاءت محافظة شمال سيناء فى المرتبة الأخيرة حيث بلغت عدد المركبات بها 34.8 ألف مركبة بنسبة 0.3% من إجمالى المركبات فى 31-12-2021.