المخابرات الروسية: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومعاهدة الأمن الجماعي ضمان للاستقرار والأمن

قال رئيس المخابرات الروسية سيرجي ناريشكين إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومعاهدة الأمن الجماعي تعملان على ضمان الاستقرار لبلدان رابطة الدول المستقلة.



وأضاف ناريشكين في تصريحات نقلتها وكالة أبناء "تاس" الروسية: "أدوات التكامل الوقائية ضمان جيد للحفاظ على الاستقرار والأمن. لكن، بصرف النظر عن ذلك، تمتلك روسيا ما يكفي من القوات والموارد لحماية أي من حلفائها وأصدقائها وشركائها في أي لحظة."



واختتم تصريحاته قائلاً: "ليس فقط بلدان رابطة الدول المستقلة ولكن البشرية كلها تواجه صعوبات لأننا نمر بمرحلة صعبة لإعادة تشكيل النظام العالمي إلى تعددية الأقطاب".