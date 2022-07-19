المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ يزور ألمانيا للمشاركة في حوار بيترسبرج

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توجه المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري إلى ألمانيا، في زيارة تستغرق يومين؛ للمشاركة في حوار بيترسبرج للمناخ، المنعقد حاليًّا في برلين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني الاثنين- أنه من المقرر أن يلتقي كيري -خلال زيارته- نظرائه الحكوميين؛ لمناقشة سبل مواصلة تسريع وتيرة التعاون العالمي بشأن معالجة أزمة المناخ والانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وانطلق حوار بيترسبرج للمناخ 2022 -الذي ترأسه مصر وألمانيا- في العاصمة الألمانية برلين، في وقت سابق من الاثنين ، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الألماني أولاف شولتز.

ويحضر الفعالية الدولية وزراء المناخ والبيئة من ما يقرب من 40 دولة حول العالم؛ للتركيز على نقاط المناقشة الرئيسية في جدول أعمال المناخ العالمي، وكيف يمكن لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين دفع العمل في هذا الاتجاه.