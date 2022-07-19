القبض على المتهمين بإجبار مواطن على ارتداء ملابس سيدات بالفيوم

كتب: محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور مصحوب بصور على بعض مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام بعض الأشخاص بتجريد شخص بالفيوم من ملابسه وتصويره بملابس سيدات.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مصحوب بصور على بعض مواقع التواصل الاجتماعى.. يتضمن قيام بعض الأشخاص بتجريد شخص من ملابسه وتصويره بملابس سيدات.

بالفحص أمكن تحديد المعنى بالمنشور (مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم "له معلومات جنائية") وباستدعائه قرر بأنه أثناء تردده على إحدى السيدات .. قام اثنين من أبناء عمومة زوجها بتجريده من ملابسه وإجباره على ارتداء ملابس سيدات وتصويره، وقرر أنه لم يقم بالإبلاغ عن الواقعة فى حينه لتصالحهم فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.