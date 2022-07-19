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العمالة الأجنبية بالقطاع الحكومى بتشتغل إيه؟.. إنفوجراف

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 03:00 ص
العمالة الأجنبية بالقطاع الحكومى بتشتغل إيه؟.. إنفوجراف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات نشرة العاملون الأجانب بالقطاع الحكومي بالإنفوجراف، توزيع العاملين الأجانب طبقا لأقسام المهن الرئيسية لعام 2021، حيث استحوذ الأخصائيون "أصحاب المهن العلمية" على نصيب الأسد من بين تخصصات العمالة الأجنبية، بواقع 1108 عمال أجانب.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن قائمة التخصصات تضمن 474 أجنبيا يعملون ككبار مسئولين ومديرين، يليها 56 أجنبيا يعملون كفنيون ومساعدو الإخصائيين، ثم 28 أجنبيا يعملون عمال تشغيل المصانع ومشغلو الماكينات وعمال مكونات الإنتاج، و12 أجنبيا يعملون كتبة، وأخيرا 9 أجانب يعملون عمال المهن العادية.

العاملون الاجانب طبقا للاختصاص
العاملون الأجانب طبقا للاختصاص

 

وأظهرت البيانات أن 54.7% من إجمالى العاملين الأجانب من الدول الأوروبية عام 2021، وتمثل الدول الأوروبية العدد الأكبر من إجمالى عدد العاملين الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام/ الأعمال العام عام 2021، حيث بلغ 922 أجنبيا بنسبة 54.7%، تليها الدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 418 أجنبيا بنسبة 24.8%، بينما تمثل الدول الإقيانوسية (استراليا ـ نيوزيلاندا ـ غينيا الجديدة،... الخ) أقل الأعداد حيث بلغ عددهم 49 أجنبيا فقط بنسبة 2.9%.

ويمثل الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعى العدد الأكبر حيث بلغ 1329 أجنبيا بنسبة 78.8%، يليهم الحاصلين على مؤهل أعلى من الجامعى بعدد 253 أجنبيا بنسبة 15%.


العمالة الأجنبية

جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الاقتصاد



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