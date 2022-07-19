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الصحة العالمية: إصابات كورونا فى أوروبا تمثل نصف الحالات المسجلة عالميا

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:29 م
الصحة العالمية: إصابات كورونا فى أوروبا تمثل نصف الحالات المسجلة عالميا الصحة العالمية
كتب أحمد عرفة

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أكدت منظمة الصحة العالمية، أن إصابات كورونا في أوروبا تمثل نصف الحالات المسجلة عالميا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن إصابات كورونا تضاعفت 3 مرات في أوروبا خلال الأسابيع الماضية.

وفى وقت سابق أوصى المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية، بتلقي المسنّين والفئات الأكثر ضعفاً جرعة ثانية معزّزة للمناعة ضدّ كورونا، مع تزايد الإصابات بالفيروس في القارّة.

وكان المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ووكالة الأدوية الأوروبية أصدرا، توصية بتلقّي من تتخطى أعمارهم 60 عاماً جرعة تعزيزية ثانية.


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