اليوم السابع
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السيطرة على حريق داخل احد المطاعم دون خسائر بالأرواح فى المنيا

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 01:22 ص
السيطرة على حريق داخل احد المطاعم دون خسائر بالأرواح فى المنيا حريق - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مطعم كائن حى غرب بدائرة قسم شرطة ملوى، جنوب المنيا دون وقوع إصابات. 

 

وتلقت الأجهزة الامنية أخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق داخل مطعم بدائرة قسم شرطة ملوى، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وتبين نشوب حريق داخل مطعم مأكولات شعبية، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

 

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


حريق

نشوب حريق

مديرية الامن اخبار المنيا

محافظة المنيا



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