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الخارجية الأمريكية: نرحب بالجهود المصرية فى ملف المناخ وقضايا الشرق الأوسط

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 11:16 م
الخارجية الأمريكية: نرحب بالجهود المصرية فى ملف المناخ وقضايا الشرق الأوسط المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث
إبراهيم حسان

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قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين غريفيث، إن الولايات المتحدة تتشارك مع العديد من الشركاء في الشرق الأوسط، وهناك أولوية لتحقيق المصالح الأمريكية وشعوب المنطقة.
 
وأضافت جيرالدين غريفيث، في مداخلة عبر زووم، لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بالجهود المصرية وتتطلع للشراكة مع الحكومة المصرية، بسبب الدور المحوري الذي تلعبه مصر في ملف المناخ والعديد من القضايا الملحة في الشرق الأوسط.
 
وتابعت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع دول المنطقة على المزيد من التعاون والشراكة، وتشجع على التعاون مع إسرائيل من أجل المكاسب الإضافية في الفترة المقبلة، "ونحن نشجع على التقريب من إسرائيل ودول المنطقة".
 
وأكملت: "الحرب الروسية غير المبررة على أوكرانيا سبب ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية، والآن يواجه العالم تحديات غير مسبوقة ويجب أن يكون هناك تعاون بين الدول".

وزارة الخارجية الأمريكية

جيرالدين غريفيث

الولايات المتحدة

المناخ

الازمة الاقتصادية



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